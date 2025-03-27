Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"По Судакову есть "движуха" на трансферном рынке", - Вацко назвал клуб и цену, которую предлагают
Речь снова о Наполи
фото из соцсетей
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что полузащитник "
"Из того, что знаю я, по Судакову всегда есть какая-то "движуха" на трансферном рынке. Это молодой игрок из нетопового европейского чемпионата, игрок основного состава своей национальной сборной.
Из того, что знаю я, из того, что рассказывают мне из Италии, кандидатура Судакова – действительно один из приоритетов "Наполи" на летнее трансферное окно.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
И речь там о 40 млн евро – то есть сумме, которую "Наполи" предлагал "Шахтеру" прошлой зимой и которую "Шахтер" отклонил, надеясь, что Жора зафеерит со сборной Украины на чемпионате Европы и будет стоить дороже", – сказал Вацко.
Напомним, что зимой 2024 года "Наполи" предлагал за Судакова 40 млн евро, но тогда эта сумма не устроила "Шахтер".
В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за "горняков" 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.
Популярное сейчас
- Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025
- Впечатляюще. Генштаб опубликовал результаты удара по аэродрому Энгельс
- Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.03.2025
- "Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера