"По Судакову есть "движуха" на трансферном рынке", - Вацко назвал клуб и цену, которую предлагают

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков остается приоритетом "Наполи" на трансферном рынке.

"Из того, что знаю я, по Судакову всегда есть какая-то "движуха" на трансферном рынке. Это молодой игрок из нетопового европейского чемпионата, игрок основного состава своей национальной сборной. Из того, что знаю я, из того, что рассказывают мне из Италии, кандидатура Судакова – действительно один из приоритетов "Наполи" на летнее трансферное окно.

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И речь там о 40 млн евро – то есть сумме, которую "Наполи" предлагал "Шахтеру" прошлой зимой и которую "Шахтер" отклонил, надеясь, что Жора зафеерит со сборной Украины на чемпионате Европы и будет стоить дороже", – сказал Вацко.

Напомним, что зимой 2024 года "Наполи" предлагал за Судакова 40 млн евро, но тогда эта сумма не устроила "Шахтер".

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В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за "горняков" 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.