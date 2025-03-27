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"Есть принципиальная договоренность". Известно, уйдет ли летом Вернидуб из Кривбасса

Премьер-лига
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Контракт тренера заканчивается летом

"Есть принципиальная договоренность". Известно, уйдет ли летом Вернидуб из Кривбасса

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб вероятно, продлит контракт с клубом, который заканчивается по окончанию текущего сезона. Об этом заявил журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Насколько мне известно, между президентом "Кривбасса" Константином Караманицем и Юрием Николаевичем Вернидубом давно существует джентльменская договоренность.

Если Вернидуб хочет покинуть клуб – он может покинуть клуб, даже имея действующий контракт. Самое главное – заранее предупредить о желании разойтись.

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Когда весь этот шум в медиа начался, Юрий Николаевич, насколько я знаю, объявил клубу, что он ни с каким другим клубом переговоры не ведет и готов продлевать контракт с "Кривбассом".

Насколько я понимаю, между футбольным клубом "Кривбасс" и Юрием Николаевичем Вернидубом есть принципиальная договоренность о продлении контракта. И сейчас все идет к тому, что контракт будет продлен", - сказал Вацко.

Напомним, что 59-летний тренер возглавляет Кривбасс" с 2022 года.

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Юрий Вернидуб Виктор Вацко Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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