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"Есть принципиальная договоренность". Известно, уйдет ли летом Вернидуб из Кривбасса
Контракт тренера заканчивается летом
Фото: ФК Кривбас
Главный тренер "
"Насколько мне известно, между президентом "Кривбасса" Константином Караманицем и Юрием Николаевичем Вернидубом давно существует джентльменская договоренность.
Если Вернидуб хочет покинуть клуб – он может покинуть клуб, даже имея действующий контракт. Самое главное – заранее предупредить о желании разойтись.
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Когда весь этот шум в медиа начался, Юрий Николаевич, насколько я знаю, объявил клубу, что он ни с каким другим клубом переговоры не ведет и готов продлевать контракт с "Кривбассом".
Насколько я понимаю, между футбольным клубом "Кривбасс" и Юрием Николаевичем Вернидубом есть принципиальная договоренность о продлении контракта. И сейчас все идет к тому, что контракт будет продлен", - сказал Вацко.
Напомним, что 59-летний тренер возглавляет Кривбасс" с 2022 года.
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