Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Штутгарт и Бешикташ. Журналист рассказал об интересе к Шапаренко
Новости от инсайдера Виктора Вацко
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказался об интересе к полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко, о чем ранее писали СМИ.
"Касательно "Штутгарта" – у меня нет подтверждений из своих источников. Насколько мне известно, на "Динамо" никто не выходил с каким-то официальным предложением, с каким-то документом бумажным.
Но, с другой стороны, я мониторю прессу в Германии и я читал, что "Штутгарт" ищет игрока в центр поля. У них порядок с бюджетом, и недавно на общих сборах правления клуба была объявлена стратегия развития – она заключается в том, что "Штутгарт" хочет быть постоянным участником еврокубков. То есть, с амбициями там порядок, с финансами – тоже порядок", – сказал Вацко.
Также журналист заявил, что к Шапаренко был определенный интерес от "Бешикташа".
"Также я знаю, что был интерес от "Бешикташа" прошлым летом, знаю, что этой зимой пробивал ситуацию, изучал возможность приобретения Николая "Трабзонспора", но до конкретики там дело не дошло", - подвел итог Вацко.
В текущем сезоне Шапаренко провел 26 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 сентября 2026 года.
Популярное сейчас
- Сырский назвал обновленные потери оккупантов в Курской области
- Зеленский: Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы, они не приближают мир
- Впечатляюще. Генштаб опубликовал результаты удара по аэродрому Энгельс
- Кадровые изменения в тренерском штабе Черноморца. Вместе с Бабичом ушли его помощники
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера