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Штутгарт и Бешикташ. Журналист рассказал об интересе к Шапаренко

Премьер-лига
Обновлено

Новости от инсайдера Виктора Вацко

Штутгарт и Бешикташ. Журналист рассказал об интересе к Шапаренко

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказался об интересе к полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко, о чем ранее писали СМИ.

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"Касательно "Штутгарта" – у меня нет подтверждений из своих источников. Насколько мне известно, на "Динамо" никто не выходил с каким-то официальным предложением, с каким-то документом бумажным.

Но, с другой стороны, я мониторю прессу в Германии и я читал, что "Штутгарт" ищет игрока в центр поля. У них порядок с бюджетом, и недавно на общих сборах правления клуба была объявлена ​​стратегия развития – она заключается в том, что "Штутгарт" хочет быть постоянным участником еврокубков. То есть, с амбициями там порядок, с финансами – тоже порядок", – сказал Вацко.

Также журналист заявил, что к Шапаренко был определенный интерес от "Бешикташа".

"Также я знаю, что был интерес от "Бешикташа" прошлым летом, знаю, что этой зимой пробивал ситуацию, изучал возможность приобретения Николая "Трабзонспора", но до конкретики там дело не дошло", - подвел итог Вацко.

В текущем сезоне Шапаренко провел 26 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 сентября 2026 года.

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Бешикташ (Стамбул) Виктор Вацко Динамо (Киев) Николай Шапаренко Штутгарт
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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