Штутгарт и Бешикташ. Журналист рассказал об интересе к Шапаренко

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказался об интересе к полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко, о чем ранее писали СМИ.

"Касательно "Штутгарта" – у меня нет подтверждений из своих источников. Насколько мне известно, на "Динамо" никто не выходил с каким-то официальным предложением, с каким-то документом бумажным.

Но, с другой стороны, я мониторю прессу в Германии и я читал, что "Штутгарт" ищет игрока в центр поля. У них порядок с бюджетом, и недавно на общих сборах правления клуба была объявлена ​​стратегия развития – она заключается в том, что "Штутгарт" хочет быть постоянным участником еврокубков. То есть, с амбициями там порядок, с финансами – тоже порядок", – сказал Вацко.