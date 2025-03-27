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Один из бразильских лидеров Шахтера вернулся в общую группу после травмы
Педриньо не играл с конца февраля
shakhtar.com
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Утром команда провела теоритическое занятие, после чего поработала в тренажерном зале и продолжили сессию прямо на поле.
Из кадровых новостей отметим возвращение в общую группу бразильского полузащитника Педриньо, который не играл с 24-го февраля.
Напомним, матч 22-го тура УПЛ "Оболонь" – "Шахтер" состоится в субботу, 29 марта , в Киеве на "Оболони-Арене" . Начало в 15:30.
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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