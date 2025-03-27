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Один из бразильских лидеров Шахтера вернулся в общую группу после травмы

Премьер-лига
Обновлено

Педриньо не играл с конца февраля

Один из бразильских лидеров Шахтера вернулся в общую группу после травмы

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" провел очередную тренировку, продолжая подготовку к матчу 22-го тура c "Оболонью".

Утром команда провела теоритическое занятие, после чего поработала в тренажерном зале и продолжили сессию прямо на поле.

Из кадровых новостей отметим возвращение в общую группу бразильского полузащитника Педриньо, который не играл с 24-го февраля.

Напомним, матч 22-го тура УПЛ "Оболонь" – "Шахтер" состоится в субботу, 29 марта , в Киеве на "Оболони-Арене" . Начало в 15:30.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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