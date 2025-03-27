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Экс-капитан Ингульца: Кабинет Поворознюка я покинул с двумя мужчинами в военной форме

Премьер-лига
Обновлено

Игроки заявляют, что президент клуба угрожал сдать их в ТЦК

Экс-капитан Ингульца: Кабинет Поворознюка я покинул с двумя мужчинами в военной форме

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Экс-игрок "Ингульца" Михаил Шершень подтвердил скандальную ситуацию со своим уходом из клуба, и что кабинет президента Александра Поворознюка он покидал в сопровождении представителей ТЦК.

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– Ваш партнер по команде Александр Козак рассказывал недавно в интервью, что владелец "Ингульца" Александр Поворознюк тогда пригрозил вам проблемами с ТЦК – когда вы захотели покинуть команду. Все в самом деле было так?

– В целом то, что рассказал Александр, – правда. Кабинет президента я покинул с двумя мужчинами в военной форме.

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Мы вышли из кабинета, они настаивали, чтобы я прошел с ними. Я сказал: "Вызовите полицию, а я звоню юристу". Пока они вызывали, я сел в машину звонить, но в конце концов решил просто уехать. Собрал семью, и мы уехали оттуда.

– После этого в Петрово больше не возвращались, да?

– Да.

– Проблем с расторжением контракта не было?

– Не было. "Кудровка" мне помогла с этим.

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Михаил Шершень
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
27.03.2025 в 20:48
А чем ты рыжий шершень лучше остальных ребят из Украины которые идут служить в ВСУ??
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
27.03.2025 в 20:48
А чем ты рыжий шершень лучше остальных ребят из Украины которые идут служить в ВСУ??
Ответить
0
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