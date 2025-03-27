Оболонь – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 22-го тура чемпионата Украины между "Оболонью" и "Шахтером".

Один из лидеров УПЛ, которому кровь из носу нужны зачетные пункты, приезжает к одному из аутсайдеров турнирной таблицы, которому очки необходимы абсолютно точно так же. Каким исполнителям в старте доверится Марино Пушич? Возможна ли сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 29 марта – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев