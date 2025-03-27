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Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ

Динамо

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 22-го тура чемпионата Украины между львовским "Рухом" и киевским "Динамо".

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Лидер турнирной таблицы едет в гости к середняку национального первенства. "Александрия" дышит в спину киевлянам, также не будет сдаваться до последнего "Шахтер", поэтому права на осечку у команды Шовковского нет. Сможет ли "Рух" отобрать очки у "Динамо"? Или же гранд заберет три зачетных пункта и поедет домой? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 29 марта – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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