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Карпаты – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ
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УПЛ
UA-Футбол организует комментарий поединка 22-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и одесским "Черноморцем".
Середняк принимает аутсайдера национального первенства. "Карпаты" достаточно близки к верхней части турнирной таблицы; если у львовян есть амбиции на ТОП-5, то вопросов в рамках таких матчей, как с одесситами, быть не должно. Смогут ли гости во главе с новым наставником удивить хозяев? Или же "Карпаты" заработают три очка и продолжат теснить "Зарю"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 30 марта – в 15:25 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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