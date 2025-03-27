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Карпаты – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Карпаты – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ

УПЛ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 22-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и одесским "Черноморцем".

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Середняк принимает аутсайдера национального первенства. "Карпаты" достаточно близки к верхней части турнирной таблицы; если у львовян есть амбиции на ТОП-5, то вопросов в рамках таких матчей, как с одесситами, быть не должно. Смогут ли гости во главе с новым наставником удивить хозяев? Или же "Карпаты" заработают три очка и продолжат теснить "Зарю"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 30 марта – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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