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Заря – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Колос
UA-Футбол организует комментарий поединка 22-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и ковалевским "Колосом".
Плотность в турнирной таблице довольно высокая. "Заря" может воспользоваться шансом и укрепить свои позиции. В свою очередь "Колос" стремится отдалиться от зоны вылета. Возможна ли сенсация? Или же это будет легкая прогулка для хозяев? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 30 марта – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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