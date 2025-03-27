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Заря – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Заря – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ

Колос

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 22-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и ковалевским "Колосом".

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Плотность в турнирной таблице довольно высокая. "Заря" может воспользоваться шансом и укрепить свои позиции. В свою очередь "Колос" стремится отдалиться от зоны вылета. Возможна ли сенсация? Или же это будет легкая прогулка для хозяев? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 30 марта – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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