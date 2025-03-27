Ему уже 29. Судаков заявил, что Шахтеру нужно продать Матвиенко

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков ответил на вопрос, чтобы он сделал, если бы на один день стал главным тренером команды.

– Такой же вопрос мы раньше у Матвиенко. Знаешь, что он ответил?

– "Продать Судакова".

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– Да, а какой твой ответ?

– Продать Матвиенко. Коле скоро уже 29. Думаю, он уже готов к этому. И он сам этого хочет, мне кажется, попробовать свои силы в Европе.