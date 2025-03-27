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Ему уже 29. Судаков заявил, что Шахтеру нужно продать Матвиенко

Премьер-лига
Обновлено

Георгий точно бы продал Николая

Ему уже 29. Судаков заявил, что Шахтеру нужно продать Матвиенко

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопрос, чтобы он сделал, если бы на один день стал главным тренером команды.

– Такой же вопрос мы раньше у Матвиенко. Знаешь, что он ответил?

– "Продать Судакова".

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– Да, а какой твой ответ?

– Продать Матвиенко. Коле скоро уже 29. Думаю, он уже готов к этому. И он сам этого хочет, мне кажется, попробовать свои силы в Европе.

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Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Георгий Судаков
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1 голосов
Источник:
Twitter Шахтера
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
27.03.2025 в 20:46
Очень слабо отыграл в матче с Бельгией. Матвиенко уже не нужен ни сборной ни шахтёру...
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
27.03.2025 в 20:46
Очень слабо отыграл в матче с Бельгией. Матвиенко уже не нужен ни сборной ни шахтёру...
Ответить
0
0

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