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Ему уже 29. Судаков заявил, что Шахтеру нужно продать Матвиенко
Георгий точно бы продал Николая
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Хавбек "
– Такой же вопрос мы раньше у Матвиенко. Знаешь, что он ответил?
– "Продать Судакова".
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– Да, а какой твой ответ?
– Продать Матвиенко. Коле скоро уже 29. Думаю, он уже готов к этому. И он сам этого хочет, мне кажется, попробовать свои силы в Европе.
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Источник:Twitter Шахтера
Опубликовал: Михаил Черныш
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Manowar (Харьков)
27.03.2025 в 20:46
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