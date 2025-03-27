Динамо Киев и швейцарский клуб проявляют интерес к лидеру ЛНЗ

Киевское "Динамо" и швейцарский "Сьон" следят за полузащитником ЛНЗ Мухарремом Яшари, сообщает Markaj News.

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Особых подробностей источник не дает, но Sport.ua дополняет информацию, что скауты швейцарского клуба получили задачу просмотреть Яшари в действии. При этом отмечается, что ЛНЗ за игрока хочет получить 1 млн евро.

Ранее была информация, что "Динамо" хотело арендовать вингера, но ЛНЗ не хочет отпускать игрока в УПЛ и намерен продать его исключительно за границу.

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В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за черкасскую команду 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.