Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо Киев и швейцарский клуб проявляют интерес к лидеру ЛНЗ
Швейцарцы даже хотят прислать скаутов
Фото: ФК ЛНЗ
Киевское "Динамо" и швейцарский "Сьон" следят за полузащитником ЛНЗ Мухарремом Яшари, сообщает Markaj News.
Особых подробностей источник не дает, но Sport.ua дополняет информацию, что скауты швейцарского клуба получили задачу просмотреть Яшари в действии. При этом отмечается, что ЛНЗ за игрока хочет получить 1 млн евро.
Ранее была информация, что "Динамо" хотело арендовать вингера, но ЛНЗ не хочет отпускать игрока в УПЛ и намерен продать его исключительно за границу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за черкасскую команду 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.
Популярное сейчас
- Россия готовит весеннее наступление на две области - Зеленский
- Зеленский: Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы, они не приближают мир
- Разрушить гегемонию грандов. Почему УПЛ только выиграет от чемпионства Александрии
- Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО