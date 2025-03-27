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Пропустит и матч Кубка против Александрии. Известны сроки восстановления Конопли
Защитник пропустит порядка 3-х недель
Фото: Instagram
Стали известны примерные сроки восстановления защитника "
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, предварительные сроки восстановления игрока составляют 2-3 недели.
Таким образом, команда не сможет полагаться на Коноплю как минимум во 2 турах УПЛ против "Оболони" и "Вереса", а также в матче четвертьфинала Кубка против "Александрии".
Напомним, что в текущем сезоне Конопля провел за "горняков" 20 матчей, в которых отдал 2 ассиста.
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