Пропустит и матч Кубка против Александрии. Известны сроки восстановления Конопли

Стали известны примерные сроки восстановления защитника " Шахтера " Ефима Конопли, который получил травму в лагере сборной Украины.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, предварительные сроки восстановления игрока составляют 2-3 недели.

Таким образом, команда не сможет полагаться на Коноплю как минимум во 2 турах УПЛ против "Оболони" и "Вереса", а также в матче четвертьфинала Кубка против "Александрии".

Напомним, что в текущем сезоне Конопля провел за "горняков" 20 матчей, в которых отдал 2 ассиста.