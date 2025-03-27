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Пропустит и матч Кубка против Александрии. Известны сроки восстановления Конопли

Премьер-лига
Обновлено

Защитник пропустит порядка 3-х недель

Пропустит и матч Кубка против Александрии. Известны сроки восстановления Конопли

Фото: Instagram

Новина українською

Стали известны примерные сроки восстановления защитника "Шахтера" Ефима Конопли, который получил травму в лагере сборной Украины.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, предварительные сроки восстановления игрока составляют 2-3 недели.

Таким образом, команда не сможет полагаться на Коноплю как минимум во 2 турах УПЛ против "Оболони" и "Вереса", а также в матче четвертьфинала Кубка против "Александрии".

Напомним, что в текущем сезоне Конопля провел за "горняков" 20 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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