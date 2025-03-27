Кривбасс объявил о подписании очередного новичка из Южной Америки

" Кривбасс " официально объявил о подписании 18-летнего венесуэльского вингера Майкена Гонсалеса.

Подробностей перехода клуб не дает, но по информации Transfermarkt, игрок арендован "Кривбассом" до конца календарного года с опцией выкупа.

Отмечается, что футболист уже присоединился к "Кривбассу" U-19, а также был включен в заявку клуба на остаток сезона.

Предыдущий клуб Гонсалеса - "Депортиво" Ла Гуайра, Венесуэла, где он выступал за молодежную команду U-20.