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Кривбасс объявил о подписании очередного новичка из Южной Америки

Премьер-лига

Парень на перспективу под юношескую команду

Кривбасс объявил о подписании очередного новичка из Южной Америки

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" официально объявил о подписании 18-летнего венесуэльского вингера Майкена Гонсалеса.

Подробностей перехода клуб не дает, но по информации Transfermarkt, игрок арендован "Кривбассом" до конца календарного года с опцией выкупа.

Отмечается, что футболист уже присоединился к "Кривбассу" U-19, а также был включен в заявку клуба на остаток сезона.

Предыдущий клуб Гонсалеса - "Депортиво" Ла Гуайра, Венесуэла, где он выступал за молодежную команду U-20.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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