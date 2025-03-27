Премьер-лига
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Кривбасс объявил о подписании очередного новичка из Южной Америки
Парень на перспективу под юношескую команду
fckryvbas.com
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Подробностей перехода клуб не дает, но по информации Transfermarkt, игрок арендован "Кривбассом" до конца календарного года с опцией выкупа.
Отмечается, что футболист уже присоединился к "Кривбассу" U-19, а также был включен в заявку клуба на остаток сезона.
Предыдущий клуб Гонсалеса - "Депортиво" Ла Гуайра, Венесуэла, где он выступал за молодежную команду U-20.
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