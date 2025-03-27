Шершень: Если уходишь из Ингульца, то это всегда происходит с определенными проблемами

Экс-игрок " Ингульца " Михаил Шершень рассказал историю о том, как он со скандалом уходил из петровского клуба.

– Зимой вместе с вами "Ингулец" покинула группа игроков. У них тоже были проблемы с тем, чтобы уйти из клуба цивилизованно?

– У других игроков ситуация была несколько иной, но им тоже предлагали подписать новые контракты. Но они отказывались обсуждать это за полгода до истечения действующего контракта.

В общем, если уходишь из "Ингульца", то это всегда происходит с определенными проблемами, независимо от того, как долго и на каком уровне ты играл за клуб. К примеру, как минимум последнюю зарплату ты не получаешь.

– У "Ингульца" остались долги перед вами?

– Последнюю зарплату как раз не получил.

– Как вы в общем-то опишете положение дел в "Ингульце"? Как вам как футболисту было выступать за этот клуб, быть его игроком?

– На момент моего отъезда атмосфера в команде была очень напряженной и депрессивной. Ситуация казалась непонятной: игроки получали лишь половину зарплаты, сборы не проводились, а новых футболистов набирали исключительно среди молодежи.

В течение большей части моего контракта – особенно в период, когда мы выходили из Первой лиги – команда гордилась тем, как играла, о чем мечтала и какие цели ставила перед собой. Однако со сменой тренерского штаба все изменилось.