Верес выкупит контракт арендованного бразильца

" Верес " работает над выкупом контракта бразильского вингера Луана Кампоса, который играет в украинской команде на правах аренды из "Америки".

Как сообщил президент "Вересе" Иван Надеин, у клуба есть право выкупа игрока, и сейчас "Верес" работает над этим пунктом, чтобы к лету получить полные права над игроком.

Также Надеин сообщил, что зимой к Луану был интерес ос стороны неназванных зарубежных клубов, и что он сохраняется до сих пор.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний бразильский вингер провел в УПЛ 19 поединков и записал в свой актив 4 забитых мяча и отдал 1 ассист.

Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.