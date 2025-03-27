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Верес выкупит контракт арендованного бразильца
Клуб работает над выкупом вингера Луана Кампоса
Фото: НК Верес
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Как сообщил президент "Вересе" Иван Надеин, у клуба есть право выкупа игрока, и сейчас "Верес" работает над этим пунктом, чтобы к лету получить полные права над игроком.
Также Надеин сообщил, что зимой к Луану был интерес ос стороны неназванных зарубежных клубов, и что он сохраняется до сих пор.
Напомним, что в текущем сезоне 23-летний бразильский вингер провел в УПЛ 19 поединков и записал в свой актив 4 забитых мяча и отдал 1 ассист.
Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.
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