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Верес выкупит контракт арендованного бразильца

Премьер-лига
Обновлено

Клуб работает над выкупом вингера Луана Кампоса

Верес выкупит контракт арендованного бразильца

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" работает над выкупом контракта бразильского вингера Луана Кампоса, который играет в украинской команде на правах аренды из "Америки".

Как сообщил президент "Вересе" Иван Надеин, у клуба есть право выкупа игрока, и сейчас "Верес" работает над этим пунктом, чтобы к лету получить полные права над игроком.

Также Надеин сообщил, что зимой к Луану был интерес ос стороны неназванных зарубежных клубов, и что он сохраняется до сих пор.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний бразильский вингер провел в УПЛ 19 поединков и записал в свой актив 4 забитых мяча и отдал 1 ассист.

Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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Верес (Ровно) Иван Надеин Луан Кампос
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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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