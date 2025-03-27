Не только Шахтер. Петряк назвал два клуба, где он получал самую высокую зарплату

Бывший полузащитник сборной Украины Иван Петряк рассказал, в каком клубе получал самую высокую зарплату.

– Самая большая зарплата в карьере у меня была в "Шахтере" и "Фехерваре". В "Ференцвароше" я шел на понижение зарплаты, ведь я был молодым и хотелось играть.

– Какой трофей в карьере считаете самым ценным для себя?

– Знаете, возможно, раньше это как-то не ценили, но я считаю, что самым важным является трофей чемпионата Украины, страны, которая сейчас воюет против России. Потом будет о чем детям рассказать.