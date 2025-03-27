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Не только Шахтер. Петряк назвал два клуба, где он получал самую высокую зарплату
Также вингер рассказал о самом ценном для него трофеи
shakhtar.com
Бывший полузащитник
– Самая большая зарплата в карьере у меня была в "Шахтере" и "Фехерваре". В "Ференцвароше" я шел на понижение зарплаты, ведь я был молодым и хотелось играть.
– Какой трофей в карьере считаете самым ценным для себя?
– Знаете, возможно, раньше это как-то не ценили, но я считаю, что самым важным является трофей чемпионата Украины, страны, которая сейчас воюет против России. Потом будет о чем детям рассказать.
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