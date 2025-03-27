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Президент клуба УПЛ: Где-то в году 2035-м Украину ждет как минимум финал чемпионата мира
Иван Надеин оптимистично смотрит на развитие украинского футбола во время войны
Фото: НК Верес
Президент "
– Состоялась ли у нас уже балканизация футбола?
– Процесс идет, я думаю, что он точно проходит. Многие наши дети сегодня играют за рубежом. Даже мой сын, живя во Франции, уже ходил в футбольную школу "Монпелье". И сотни, тысячи детей сегодня уже есть в школах. Есть молодой парень в "Байере" сейчас, многие другие в Италии, Германии.
Посмотрите на Хорватию. Они как раз через 15-20 лет после войны начали играть ведущую роль в европейском футболе. Все эти Модричи, которые есть сегодня, учились в европейских школах в том числе.
Они, во-первых, стали интегрированы языково, культурно, ментально. Я думаю, что где-то в году 2035-м Украину также ждет как минимум финал чемпионата мира. Но этого всего могло бы и не быть на самом деле. Потому что и хорваты сохранили чемпионат, и Украина смогла тогда.
Кто-то по-разному может воспринимать роль таких людей из руководства Федерации как Михайличенко, Протасов, Демьяненко. Но, что важно, у них был авторитет, и они четко говорили, что нам нужно восстанавливать чемпионат Украины в любом случае, потому что если не восстановим – потеряем на 20 лет поколение наших футболистов.
Это был апрель-май, только Киевщину освободили, думать о футболе было на самом деле очень сложно. Возможно, кто-то с подходом бизнеса и чисто формальной логики сказал бы: "Давайте возьмем паузу на год" – такая мысль тоже была. И это была бы уже ошибка. Поэтому, я считаю, важно, что есть в футболе авторитеты и что есть позиция президента. Ибо это ключевое на самом деле.
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