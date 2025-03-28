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Против своих не сыграет. Полесье запретило Макуана играть против себя

Премьер-лига

Традиционная для УПЛ практика для арендованных игроков

Против своих не сыграет. Полесье запретило Макуана играть против себя

instagram.com/benimakouana28

Новина українською

Конголезский вингер ЛНЗ Бени Макуана, которого черкасский клуб совсем недавно арендовал у "Полесья", не сыграет в очном противостоянии команд в рамках 22-го тура УПЛ, которое состоится уже сегодня, 28 марта.

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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Макуана не имеет права играть против бывшей команды по условиям арендного соглашения.

Напомним, что Макуана в прошлом сезоне был одним из лидеров "Полесья", однако в нынешнем сезоне из-за нарушений дисциплины почти не проходил в состав первой команды, некоторое время провел в "Полесье-2", и в итоге, зимой был отдан в аренду в ЛНЗ.

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Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Бени Макуана
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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