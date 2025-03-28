Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Против своих не сыграет. Полесье запретило Макуана играть против себя
Традиционная для УПЛ практика для арендованных игроков
instagram.com/benimakouana28
Конголезский вингер ЛНЗ Бени Макуана, которого черкасский клуб совсем недавно арендовал у "Полесья", не сыграет в очном противостоянии команд в рамках 22-го тура УПЛ, которое состоится уже сегодня, 28 марта.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Макуана не имеет права играть против бывшей команды по условиям арендного соглашения.
Напомним, что Макуана в прошлом сезоне был одним из лидеров "Полесья", однако в нынешнем сезоне из-за нарушений дисциплины почти не проходил в состав первой команды, некоторое время провел в "Полесье-2", и в итоге, зимой был отдан в аренду в ЛНЗ.
Популярное сейчас
- Европу на переговорах об окончании войны будут представлять Британия и Франция, - Зеленский
- Греция имеет три условия для участия в миротворческой миссии в Украине, - СМИ
- Сырский назвал обновленные потери оккупантов в Курской области
- Известен еще один помощник Кучера в Черноморце
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера