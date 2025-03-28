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Президент Вереса: Мы можем зарабатывать на трансляциях, как польские клубы
Иван Надеин порассуждал о ТВ-трансляциях УПЛ
Фото: НК Верес
Президент "
– Вы говорите, что с УПЛ ТВ не зарабатываете. Но ведь в конце сезона УПЛ ТВ выплатит какую-то сумму клубам, но вы еще не понимаете какую?
– Приблизительно это будет, наверное, по 40-50 тысяч евро. По сравнению с поляками Первой лиги, у которых 700 тысяч – это ничто, но хорошо, что хоть это появилось.
– Тогда какой дальше план?
– Дальше у них дополнительные программы, немного увеличивать на платформы, расти, расти – возможно, за год-два мы вырастем до 150 тысяч.
– Но ведь, я так понимаю, лига пошла другим путем – не путем продажи прав, а путем создания собственного канала, собственного контента и заработка уже на нем.
– Правильно. Мы сейчас как раз и идем. В лучшем случае мы заработаем по 100 тысяч евро на клуб. Вы бы этот путь поддержали в качестве президента клуба?
– Так альтернативы же нет.
– Продать весь пакет.
– А покупатель есть?
– Setanta была в 2022 году.
– Это было когда-то, оно развалилось.
– Так давайте попробуем сейчас. Смотрите, некоторые футбольные матчи сегодня входят в топ-трансляции украинского телевидения.
– А зачем вы тогда инвестировали год в УПЛ ТВ?
– Во-первых, я считаю, что этот путь – тупиковый, потому что никто в мире таким путем не пошел. Все продавали ТВ-права. Мы его сделали, чтобы, во-первых, объединить весь пул вместе – это важный плюс.
Второе. Мы сегодня сказали: наши цифры такие. Ибо никто нам не мог сказать, какие ваши цифры. Вы говорите: у вас футбол. Может быть, вас никто не смотрит.
А теперь давайте сделаем третий шаг и скажем: давайте это все продадим одному транслятору, и мы, как клубы, не будем заниматься тем, кто у нас студию ведет. Там талантливые ребята, вопросов нет.
Они очень классно все это делают, и я считаю, что продукт классный. Просто давайте его дадим в руки профессионалу, который с этого заработает деньги и даст нам нормальный заработок – хотя бы по 500, 700 тысяч, а в перспективе оно будет расти хотя бы до польского уровня. Мы действительно можем зарабатывать, как польские клубы.
– И что отвечают вам?
– "А как будет старушка смотреть? А как военные?"
– А как старушка и военные сейчас смотрят? Оно все равно все в платном доступе.
– Я же вам говорю, что играют все равно в популизм. Все равно говорят: "Ну давайте. А как "Динамо" на это посмотрит? Они хотят бесплатно транслировать". ОК, давайте двигаться в этом направлении.
Мы сегодня сделали. У нас есть пул, у нас есть цифры – давайте пытаться продать. Потому что ни одна лига в мире не производит такой продукт, как сегодня делает Украина. Может быть, это был наш путь. Я готов это принять, но следующий шаг – продать единственным пакетом. Возможно даже пробовать затянуть Canal+, как в Польше.
Я просто застал, еще когда был канал "Футбол". И больше всего украинские клубы получали денег от трансляций при канале "Футбол" – это было 6 или 8 миллионов гривен. По этому курсу это где-то 300 тысяч евро. Но пула не было. Просто популизм нас втянул в бедность.
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