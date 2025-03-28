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Ингулец – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Матч начнётся 28 марта в 13:00 по киевскому времени

Ингулец – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В Кривом Роге встречаются команды из разных зон турнирной таблицы. "Ингулец" потихоньку выбирается из последнего места, а "Верес" уверенно держится на восьмом.

Команда из Петрового набрала 6 очков во второй части сезона. В первой части они набрали 9 баллов. До зоны спасения 6 баллов и 2 игры в запасе.

"Верес" способен удивлять. Они могут обыграть фаворита, но уступить аутсайдеру. Матч с интригой.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в пятницу 28 марта.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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