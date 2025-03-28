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Ингулец – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Матч начнётся в 13:00 по киевскому времени
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В Кривом Роге встречаются команды из разных зон турнирной таблицы. "Ингулец" потихоньку выбирается из последнего места, а "Верес" уверенно держится на восьмом.
Команда из Петрового набрала 6 очков во второй части сезона. В первой части они набрали 9 баллов. До зоны спасения 6 баллов и 2 игры в запасе.
"Верес" способен удивлять. Они могут обыграть фаворита, но уступить аутсайдеру. Матч с интригой.
Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в пятницу 28 марта.
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Онлайн видеотрансляция на канале UPL TV
Украинская Премьер – Лига. 22-й тур
28 марта 2025. Кривой Рог. "Горняк"
Главный судья: София Причина (Жовтанцы)
Трансляция: UPL TV
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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