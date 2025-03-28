Ингулец – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Кривом Роге встречаются команды из разных зон турнирной таблицы. "Ингулец" потихоньку выбирается из последнего места, а "Верес" уверенно держится на восьмом.

Команда из Петрового набрала 6 очков во второй части сезона. В первой части они набрали 9 баллов. До зоны спасения 6 баллов и 2 игры в запасе.

"Верес" способен удивлять. Они могут обыграть фаворита, но уступить аутсайдеру. Матч с интригой.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в пятницу 28 марта.

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Украинская Премьер – Лига. 22-й тур

28 марта 2025. Кривой Рог. "Горняк"

Главный судья: София Причина (Жовтанцы)

Трансляция: UPL TV

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