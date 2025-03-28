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Комментатор – о матче киевлян с Рухом: Футболисты Динамо вернулись из расположения сборных, могут чувствовать усталость
Легкой прогулки не будет
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Журналист Игорь Цыганык дал прогноз на матч "Динамо" и "Руха" в УПЛ.
"Два матча подряд будет играть "Рух" против "Динамо". На следующей неделе команды сойдутся также во Львове в рамках 1/4 финала Кубка Украины.
Я не думаю, что легко будет динамовцам в обоих поединках. "Рух" – это команда молодая, достаточно неприятная, умеющая создавать проблемы фаворитам”.
"Футболисты "Динамо" вернулись из расположения сборных, могут чувствовать усталость, нужно время на перестройку в клубный футбол, на подготовку, на отработку задач на матч. Всегда сложно проходит для игроков это возвращение.
Тем не менее, фаворитом считаю киевлян. Прогнозирую обмен голами. Матч имеет все шансы получиться результативным", – считает комментатор.
Поединок состоится в субботу в 18:00.
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