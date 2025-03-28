Комментатор – о матче киевлян с Рухом: Футболисты Динамо вернулись из расположения сборных, могут чувствовать усталость

Журналист Игорь Цыганык дал прогноз на матч "Динамо" и "Руха" в УПЛ.

"Два матча подряд будет играть "Рух" против "Динамо". На следующей неделе команды сойдутся также во Львове в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

Я не думаю, что легко будет динамовцам в обоих поединках. "Рух" – это команда молодая, достаточно неприятная, умеющая создавать проблемы фаворитам”.