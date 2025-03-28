Спиваковский рассказал, почему у Динамо ухудшились результаты в УПЛ

Журналист Михаил Спиваковский считает, что центральный треугольник "Динамо" потерял из-за игры Владимира Бражко и Николая Шапаренко в последнее время.

"Шовковский в "Динамо" главным тренером в УПЛ проиграл один матч. Из того, что я знаю, он продолжает на тренировках интенсивно гонять команду, то есть у него есть какая-то своя система, что он делает в микроциклах. Я думаю, она глобально не меняется.

Проблема в том, что игроки, которые раньше могли выполнять эти функции для результата, сейчас не могут их делать. Это касается главным образом полузащиты”.