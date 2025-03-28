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Спиваковский рассказал, почему у Динамо ухудшились результаты в УПЛ

Премьер-лига

Исполнители больше не справляются

Спиваковский рассказал, почему у Динамо ухудшились результаты в УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Журналист Михаил Спиваковский считает, что центральный треугольник "Динамо" потерял из-за игры Владимира Бражко и Николая Шапаренко в последнее время.

"Шовковский в "Динамо" главным тренером в УПЛ проиграл один матч. Из того, что я знаю, он продолжает на тренировках интенсивно гонять команду, то есть у него есть какая-то своя система, что он делает в микроциклах. Я думаю, она глобально не меняется.

Проблема в том, что игроки, которые раньше могли выполнять эти функции для результата, сейчас не могут их делать. Это касается главным образом полузащиты”.

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"Сейчас два игрока из трех основных в этом треугольнике потерялись в "Бермудском треугольнике". Я имею в виду Бражко и Шапаренко. Не важно почему. Бражко не отпустили, Бражко дали невероятную зарплату по новому контракту, из-за болезней Шапаренко…

Распределение функций было определенным, а сейчас два из трех не играют. Буяльский все-таки, я считаю, игрок зависимый", – подчеркнул Спиваковский.

В субботу киевляне будут играть с "Рухом".

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Динамо (Киев) Николай Шапаренко Михаил Спиваковский Владимир Бражко
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
28.03.2025 в 08:33
ТО Є ТАК В Динамо є трійка гравців, що вміють не лише битися-боротися Проте Ярмоленко з Буяльським вже не хлопчаки, а Шапаренко часто травмований чи набирає форму після травм... Тому і гра Динамо спрощується до бий, біжи, борись, а це навіть маючи більш вправних футболістів, не надає суттєвої переваги над іншими командами! І як вирішувати це питання, якщо на більш майстерних гравців, тренерів, менеджерів судячи зі всього у братків "Просто денег НЕТ" не відомо.
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
28.03.2025 в 08:33
ТО Є ТАК В Динамо є трійка гравців, що вміють не лише битися-боротися Проте Ярмоленко з Буяльським вже не хлопчаки, а Шапаренко часто травмований чи набирає форму після травм... Тому і гра Динамо спрощується до бий, біжи, борись, а це навіть маючи більш вправних футболістів, не надає суттєвої переваги над іншими командами! І як вирішувати це питання, якщо на більш майстерних гравців, тренерів, менеджерів судячи зі всього у братків "Просто денег НЕТ" не відомо.
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жека-киев (биг виладж)
28.03.2025 в 09:01
Купили ж ше майстерного Піхальонка, перспективних Брагару і Рубчинського, молоді Волошин, Михайленко і Саленко є, досвічених Кабаєва, Ярмоленко, Караваєва, Буяльського ніхто не списує, "зірка" Шапаренко, ... В Динамо півзахист, єдина лінія, яка більш менш є з кого обрати. Не просто так, з команди виперли: Шепелєва і Андрієвського, і по орендам розпихали: Царенко, Діоло, Булецу, Беніто
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