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Спиваковский рассказал, почему у Динамо ухудшились результаты в УПЛ
Исполнители больше не справляются
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Журналист Михаил Спиваковский считает, что центральный треугольник "Динамо" потерял из-за игры Владимира Бражко и Николая Шапаренко в последнее время.
"Шовковский в "Динамо" главным тренером в УПЛ проиграл один матч. Из того, что я знаю, он продолжает на тренировках интенсивно гонять команду, то есть у него есть какая-то своя система, что он делает в микроциклах. Я думаю, она глобально не меняется.
Проблема в том, что игроки, которые раньше могли выполнять эти функции для результата, сейчас не могут их делать. Это касается главным образом полузащиты”.
"Сейчас два игрока из трех основных в этом треугольнике потерялись в "Бермудском треугольнике". Я имею в виду Бражко и Шапаренко. Не важно почему. Бражко не отпустили, Бражко дали невероятную зарплату по новому контракту, из-за болезней Шапаренко…
Распределение функций было определенным, а сейчас два из трех не играют. Буяльский все-таки, я считаю, игрок зависимый", – подчеркнул Спиваковский.
В субботу киевляне будут играть с "Рухом".
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