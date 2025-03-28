ЛНЗ - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Черкасский ЛНЗ примет житомирское "Полесье" в рамках 22-го тура УПЛ.

"Фиолетовые" занимают 10-е место, набрав 25 пунктов. Житомиряне с 4 очками располагаются на 34-й строчке.

Поединок начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 22-й тур. 28.03.2025

Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 15:30 "Полесье"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ