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ЛНЗ - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 28.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Полісся"
Черкасский ЛНЗ примет житомирское "Полесье" в рамках 22-го тура УПЛ.
"Фиолетовые" занимают 10-е место, набрав 25 пунктов. Житомиряне с 4 очками располагаются на 34-й строчке.
Поединок начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 22-й тур. 28.03.2025
Черкассы, "Черкассы-Арена"
"ЛНЗ" 15:30 "Полесье"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ
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