Ашур рассказал о кадровой ситуации перед матчем против ЛНЗ

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о кадровой ситуации перед игрой с ЛНЗ и в целом оценил подготовку к матчу в Черкассах.

- Скоро уже матч с "ЛНЗ", команда до сих пор тренируется без ряда игроков, речь о сборниках. По вашему мнению, насколько это будет иметь и имеет уже влияние?

- Это безусловно имеет влияние. В течение первой недели после возобновления тренировочного процесса мы уже говорили, что делать какие-то выводы и что-то корректировать без достаточно большого количества игроков, которые поехали в расположение сборных. Без определенного количества игроков, которые получили микроповреждения и определенное время пропустили, не простая задача. Мы предварительно знали, что такая ситуация, скорее всего, произойдет, что эти две недели нам придется провести именно в таком состоянии и так или иначе привлекать к тренировочному процессу игроков второй команды. Не ожидали, что так много придется привлекать, но тем не менее. Немножко другой контекст этих недель был, получили немного информации по поводу того, что нас ждет в ближайшем резерве. Сейчас уже с завтрашнего дня начнут возвращаться игроки из расположения сборных. Поэтому теоретическую работу мы сделаем перед следующим матчем, и на практике что-то нам удастся отработать.

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- Я так понимаю, что уже вернулись игроки национальной сборной. Общались ли вы с ними? в каком моральном они прежде всего состоянии? И в каком физическом состоянии? Речь о Гуцуляке, который сыграл два супертяжелых поединка.

- Ребята вернулись сегодня рано утром (запись происходила 25 марта), только завтра будут вовлечены в тренировочный процесс. Тему о моральном состоянии, я думаю, не стоит поднимать. Мы сейчас должны изменить наше внимание и перенести фокус на официальную игру. С точки зрения физического состояния, мы понимаем, что после путешествия будет влияние. Так как абсолютно разная ситуация, например, у Гуцуляка и Назаренко. Оба были в расположении сборной, один получил почти максимальную нагрузку игровую, другой ее не получил. Поэтому уже завтра, когда у них будет возможность отдохнуть, мы пообщаемся более предметно и получим информацию от нашего научного департамента по поводу того, в каком они функциональном состоянии. Мы должны помнить, что у нас есть следующий матч, но вскоре будет еще один. Кроме того, чтобы что-то наиграть за эти несколько дней, нам придется сделать, возможно, достаточно сложные выводы по поводу распределения нагрузок на эти два матча.

- Еще хотела спросить по кадрам. Вижу, что уже тренируется Андриевский, Сарапий, зато не было Батисты и я так понимаю, что до сих пор болеет Леднев у которого была температура?

- Да, Леднев еще болеет. Он точно не будет доступен на ближайший матч, дальше уже посмотрим. Из прогнозируемых позитивных новостей возвращение Сарапия, Андриевского, завтра ожидаем Батисту. Поэтому это был, скажем так, вынужденный процесс, где у нас 13 игроков основного состава за пределами тренировки, но это было вынужденно. Нам надо было это принять, для того, чтобы сейчас, перед игрой, они постепенно начали возвращаться. Не самая простая ситуация, но прогнозируемая. Не скажу, что нас это удивило или застало врасплох, но нужно просто принять этот факт таким, какой он есть. Мы понимаем, что для клуба вызовы в сборную то, ради чего мы и работаем. На наших игроков есть спрос, на них обращают внимание, они имеют возможность играть на международной арене, поэтому на этих весах, скажем так, всегда будет положительная часть и реалии с которыми нам надо сталкиваться уже здесь, - рассказал Ашур.