"Уверен, что это правильно". Президент Вереса высказался относительно проведения матчей в Кривом Роге

Президент "Вереса" Иван Надеин поделился своим мнением о том, стоит ли проводить матчи чемпионата Украины в Кривом Роге.

- Надо продолжать играть в Кривом Роге - я уверен, что это правильно. Все должны понимать, что в стране война. Мы должны выдержать, просто пройти этот путь.

- Легионеры могут же...

- Они не просто могут, они иногда так и делают. Но те, кто приехал после начала войны, обязательствами контакта полностью защищаются клубом. Поэтому если он не захочет - есть контракт, ты его подписал, уже приехав сюда, знал, куда едешь. Поэтому извини, друг - работай.

- Сейчас и легионеры немного изменились. В "Кривбассе", например - Вернидуб сам говорит - 8 или 9 африканцев у них, и все более-менее понимают, о чем идет речь. У вас бразильцы.

- У нас бразильцы и один камерунец, был черногорец тоже, уехал, грузин вообще боец. Нормально, у нас как бы с этим... Вот когда началась война, у нас был армянин и из Эстонии 2 легионера - они уехали, потому что было правило ФИФА тогда.

Ровно, конечно, не Кривой Рог в этом плане - и по прилетам, и вообще по ситуации, по тревогам. Мне кажется, у нас ни один матч не был именно во время игры остановлен. В перерыве, кажется, была остановка с "Динамо" один раз, и было до игры. Конечно она может быть, мы к этому готовы. Но надо играть, надо просто этот путь пройти. Нам надо всем становиться лучше.

Есть дискуссия относительно того, чтобы уменьшить УПЛ до 12 клубов - ну это вообще надо выбросить, как глупую просто идею. Эта идея вообще нам не подходит, - считает Надеин.