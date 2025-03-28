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Маркевич хотел видеть лидера Вереса в Карпатах
Однако почему-то не сложилось
Фото - Анатолій Спиця / UA-Футбол
Полузащитник ровенского "Вереса" Виталий Дахновский подтвердил, что "Карпаты" действительно проявляли интерес к нему, однако переход так и не состоялся.
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- Не так давно СМИ приписывали интерес "Карпатам" к вам. Эта информация соответствовала действительности?
- На самом деле, это была правда. Официального предложения не было, но с моими представителями говорили люди из "Карпат". Точно знаю, что был заинтересован Мирон Богданович Маркевич. Плюс люди из его окружения, которых я знаю, мне говорили: "Мы тебя очень хотим". Отвечал: "Супер! Присылайте бумаги". Однако почему-то не сложилось, - сказал Дахновский для Sport-express.ua.
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