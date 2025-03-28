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Аутсайдер УПЛ подписал воспитанника Динамо - Источник

Премьер-лига

Форвард длительное время находился на просмотре

Аутсайдер УПЛ подписал воспитанника Динамо - Источник

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Ингулец" подписал контракт с нападающим Никитой Дзеном, сообщает Sport.ua. Прошлой осенью он выступал за "Черноморец" (U-19).

Дзень также является воспитанником академии "Динамо", выступал за команду в первенстве ДЮФЛУ.

Новичок длительное время находился на просмотре, прежде чем руководитель Василий Кобин дал согласие на узаконивание с ним отношений.

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А вот по еще одному потенциальному новичку – Евгению Яновичу, также из молодежного состава "Черноморца", "Ингулец" еще не определился.

По информации источника, один из лидеров петровцов Станислав-Нури Малыш, который повредил голеностоп, уже вернулся в общую группу и надеется, что поможет 28 марта в календарном матче с "Вересом".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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