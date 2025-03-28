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Шандрук озвучил главную задачу Вереса на оставшуюся часть сезона

Премьер-лига

Остаться в УПЛ без переходных матчей

Шандрук озвучил главную задачу Вереса на оставшуюся часть сезона

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о турнирных целях команды.

"Я понимаю, что всем хочется помечтать о чем-то большем. Это все подогревается болельщиками, руководством клуба. На сегодня стоит четкая задача. Два года "Верес" доводил ситуацию до переходных матчей. Сейчас надо остаться в УПЛ без плей-офф. Чем быстрее мы это сделаем, тем психологически команда сможет окрепнуть, чтобы спокойно смотреть в будущее. Есть еще Кубок Украины, если повезет пройти дальше (2 апреля "Верес" в четвертьфинале КУ встретится с "Полесьем" - прим.).

В тех матчах, которые осталось, есть возможность дать месседж своими результатами. Я со своими помощниками не впадаю в эйфорию. Мы понимаем, что есть прогресс, но говорить о еврокубках можно говорить только, если игра параллельно будет расти с возможностями клуба. Это финансовая составляющая, инфраструктура. Если, даст Бог, мы выйдем из состояния войны, команды начнут больше тратить, мы не должны сидеть сложа руки", - сказал Шандрук в интервью изданию Украинский футбол.

На данный момент "Верес" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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