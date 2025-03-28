Рух летом пытался подписать ключевого игрока Вереса

Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский рассказал, что летом был интерес к своей персоне со стороны "Руха".

- А официальные предложения были от каких-то клубов в течение вашей карьеры в "Вересе"?

- Точно знаю, что летом было официальное предложение от "Руха". Клубы не смогли договориться между собой, - сказал Дахновский для Sport-express.ua.

В текущем сезоне Дахновский провел 22 матча за "Верес" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.