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Рух летом пытался подписать ключевого игрока Вереса

Премьер-лига

Вингер ровенского клуба мог оказаться в другом клубе УПЛ

Рух летом пытался подписать ключевого игрока Вереса

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский рассказал, что летом был интерес к своей персоне со стороны "Руха".

- А официальные предложения были от каких-то клубов в течение вашей карьеры в "Вересе"?

- Точно знаю, что летом было официальное предложение от "Руха". Клубы не смогли договориться между собой, - сказал Дахновский для Sport-express.ua.

В текущем сезоне Дахновский провел 22 матча за "Верес" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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