Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух летом пытался подписать ключевого игрока Вереса
Вингер ровенского клуба мог оказаться в другом клубе УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский рассказал, что летом был интерес к своей персоне со стороны "Руха".
- А официальные предложения были от каких-то клубов в течение вашей карьеры в "Вересе"?
- Точно знаю, что летом было официальное предложение от "Руха". Клубы не смогли договориться между собой, - сказал Дахновский для Sport-express.ua.
В текущем сезоне Дахновский провел 22 матча за "Верес" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.
Популярное сейчас
- "Стоит пить таблетки": в ОП и Белом доме ответили на заявление Путина об Украине
- "Для меня это как воплощение всех проблем Динамо": журналист назвал игрока, отражающего положение дел в команде
- Вацко: Может еще Шевченко перед отцом Степанова на колени стать должен? Таких футболистиков очень много в украинском футболе
- Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера