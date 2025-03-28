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Стало известно, когда Конопля вернется в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Придется подождать

Стало известно, когда Конопля вернется в общую группу Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля вернется в общую группу "горняков" через 10 дней. До истечения этого времени 25-летний футболист будет тренироваться индивидуально. Об этом пишет Tribuna.com.

Травму Конопля получил во время выступления за сборную Украины в первом матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (3:1).

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Ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что предварительные сроки восстановления Ефима составят 2-3 недели.

Таким образом, Конопля точно не поможет "Шахтеру" в играх с "Оболонью" (29 марта) и "Вересом" (6 апреля) в УПЛ, а также в поединке против "Александрии" (2 апреля) в Кубке Украины.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Александр Бураков
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