Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда Конопля вернется в общую группу Шахтера
Придется подождать
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля вернется в общую группу "горняков" через 10 дней. До истечения этого времени 25-летний футболист будет тренироваться индивидуально. Об этом пишет Tribuna.com.
Травму Конопля получил во время выступления за сборную Украины в первом матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (3:1).
Читайте такжеНе только Шахтер. Петряк назвал два клуба, где он получал самую высокую зарплату
Ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что предварительные сроки восстановления Ефима составят 2-3 недели.
Таким образом, Конопля точно не поможет "Шахтеру" в играх с "Оболонью" (29 марта) и "Вересом" (6 апреля) в УПЛ, а также в поединке против "Александрии" (2 апреля) в Кубке Украины.
Популярное сейчас
- "Стоит пить таблетки": в ОП и Белом доме ответили на заявление Путина об Украине
- Победа Барселоны, дебют украинца за немецкий клуб и возвращение Букайо Сака. Главные новости за 27 марта
- Вацко: Может еще Шевченко перед отцом Степанова на колени стать должен? Таких футболистиков очень много в украинском футболе
- Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы