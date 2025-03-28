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Первый матч пятницы. Верес и Ингулец назвали стартовые составы на игру

Премьер-лига

Старт встречи - в 13:00

Первый матч пятницы. Верес и Ингулец назвали стартовые составы на игру

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Ингулец" сыграет против "Вереса" в рамках 22-го тура УПЛ. Игра пройдет на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Уже стали известны стартовые составы команд.

"Ингулец": Паламарчук, Жовтенко, Малыш, Катрич, Дубилей, Лосенко, Сад, Пятов, Волохатый, Пушкарев, Кисленко,

Запасные: Жилкин, Чабан, Скороход, Гаджук, Фарасеенко, Меленчук, Бенедюк, Попов, Свистун, Дихтярук, Могильный.

"Верес": Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Харатин, Шарай, Дахновский, Степанюк, Гайдучик,

Запасные: Когут, Кулик, Протасевич, Чечер, Балаба, Смиян, Клец, Баран, Годя, Венделл.

Поединок начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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