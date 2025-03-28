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"Он является примером для других игроков". Шандрук высказался о зимнем новичке Вереса

Премьер-лига

Отметил опыт игрока

"Он является примером для других игроков". Шандрук высказался о зимнем новичке Вереса

Фото: НК Верес

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Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал об адаптации в команде 30-летнего полузащитника Игоря Харатина.

"За Игоря говорит его послужная биография. Вопрос был в мотивации играть на высоком уровне. Он из системообразующих игроков, ведь для наших игровых принципов центральная ось является одной из ключевых.

Харатин с его опытом и профессионализмом является примером для других игроков, особенно для молодежи, когда рядом тренируешься с человеком, который был в сборной, играл в Лиге чемпионов, выигрывал титулы в Европе.

Если игроки калибра Харатина и Степанюка мотивированы, мы автоматически становимся намного сильнее", - сказал Шандрук.

Напомним, Харатин присоединился к "Вересу" в январе 2025 года.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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