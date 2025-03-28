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Матч Ингулец - Верес не начнется вовремя. Известно новое время начала поединка
Все из-за воздушной тревоги
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В пятницу, 28 марта, "Ингулец" принимает "Верес" в рамках 22-го тура УПЛ.
Матч в Кривом Роге должен был начаться в 13:00, однако начало встречи было отложено из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.
Матч начнется в 13:20.
Стартовые составы команд здесь.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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