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Матч Ингулец - Верес не начнется вовремя. Известно новое время начала поединка

Премьер-лига

Все из-за воздушной тревоги

Матч Ингулец - Верес не начнется вовремя. Известно новое время начала поединка

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

В пятницу, 28 марта, "Ингулец" принимает "Верес" в рамках 22-го тура УПЛ.

Матч в Кривом Роге должен был начаться в 13:00, однако начало встречи было отложено из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Матч начнется в 13:20.

Стартовые составы команд здесь.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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