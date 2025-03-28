УПЛ. ЛНЗ - Полесье 0:1. Игра забывается, а результат остается

В матче 22-го тура УПЛ в Черкассах встречались ЛНЗ и "Полесье". Хозяева поля подходили к игре в хорошем настроении после победы над "Колосом", а житомирский клуб стремился реабилитироваться за разгромное поражение от "Вереса".

Роман Григорчук решил не менять победный стартовый состав. На сегодня в ЛНЗ вышли все сильнейшие. У гостей прогнозируемо произошли изменения в составе. С первых минут сегодня вышли Кудрик, Виале, Назаренко, Гонсалвеш.

На первых минутах опасно простреливал Эйнел, но вовремя из ворот вышел Кудрик и среагировал на этот прострел. Мяч у футболистов "Полесья" не держался. В первой половине встречи темп был медленный. Немало ошибались футболисты обеих команд и им не хватало конструктива. Гости вообще не могли приблизиться к заключительной трети поля. На 20-й минуте за счет индивидуальных действий Крушинский пытался опасно пробить, но мяч с рикошетом от защитника прилетел в руки голкиперу. Максимально осторожно играли обе команды. Такой игры от ЛНЗ ожидали, а вот "Полесье" снова разочаровывало.

На 26-й минуте мяч оказался в воротах ЛНЗ, но с нарушением правил. Майсурадзе подал с углового и мяч от руки Чоботенко залетел в ворота. После просмотра VAR гол отменили. Активнее начали играть в концовке тайма гости, но до голевых моментов дело не доходило. На перерыв соперники ушли без голов. Очень мало интересных событий было в первом тайме. Если бы не эпизод с угловым "Полесья", то не было даже что вспомнить.

В начале второго тайма наконец дождались хорошей атаки "Полесья". После передачи Крушинского не смог попасть в створ ворот Гонсалвеш. Разговор с тренером пошел на пользу гостям, ведь они заиграли гораздо активнее. На 54-й минуте "Полесье" все же открыло счет. После подачи Назаренко с углового буквально занес мяч в сетку Крушинский - 0:1. Грубо ошибся в этом эпизоде Кучеренко.

Безусловно, этот гол добавил уверенности гостям, а вот у футболистов ЛНЗ после перерыва мало что получалось. Однако, в этом также заслуга игроков "Полесья", которые играли максимально организованно у собственных ворот. К сожалению, моментов в нашем матче было слишком мало.

Добавили в активности в конце встречи хозяева, но выжать максимум из своих атак не могли. В итоге, минимальная победа "Полесья".

УПЛ. 22-й тур

ЛНЗ - "Полесье" 0:1

Голы: Крушинский (54)

ЛНЗ: Кучеренко - Драмбаев, Дайко, Муравский, Путря - Танковский (Ноникашвили, 81) - Эйнел (Наумец, 81), Тилль (Бойко, 88), Яшари, Пасич - Момо (Молло, 67)

"Полесье": Кудрик - Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Виале, Майсурадзе (Тейлор, 87) - Назаренко (Бристрич, 87), Крушинский (Битон, 64), Бабенко, Гонсалвеш (Батиста, 65) - Гуцуляк (Мельниченко, 90+2)