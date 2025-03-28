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Ингулец не планирует проводить домашние матчи в Тернополе

Премьер-лига
Обновлено

Клуб рассматривает другой город для матча с "Оболонью"

Ингулец не планирует проводить домашние матчи в Тернополе

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В 23-м туре УПЛ "Ингулец" собирается принять "Оболонь" на стадионе "Горняк" в Кривом Роге 4 апреля, утверждает Sport.ua.

На этой неделе в СМИ появились сообщения, что команда Василия Кобина может сыграть с "пивоварами" в Тернополе на стадионе имени Шухевича, однако петровцы не планируют что-то менять.

А вот с проведением "Ингульцом" домашнего поединка 24-го тура с "Карпатами" еще есть неопределенность. Этот поединок должен состояться 14 апреля, но 12 апреля "Кривбасс" будет принимать дома киевское "Динамо". Пока неизвестно, позволят ли криворожане, чтобы не испортить газон, проводить на "Горняке" два матча с незначительным интервалом.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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