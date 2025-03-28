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Верес потерял легионера из-за травмы в матче УПЛ

Премьер-лига

После игры станет известно - серьезно или нет

Верес потерял легионера из-за травмы в матче УПЛ

Фото: НК Верес

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Правый защитник "Вереса" Георгий Куция был заменен на 27-й минуте выездного поединка с "Ингульцом" в чемпионате Украины.

На 22-й минуте Роман Волохатый подскользнулся и по инерции сбил грузинского легионера.

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Арбитр встречи София Причина посчитала это фолом, несмотря на эмоциональное возражение хавбека номинальных хозяев и дала ему жёлтую карточку. Куции же пришлось предоставлять помощь - на момент замены Георгий находился вне поля, а медики разминали его ногу.

Стоит отметить, что Волохатый отбыл в прошлом матче дисквалификацию.

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