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Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ - Полесье

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Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ - Полесье

Фото: ФК ЛНЗ

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Черкасский ЛНЗ проведет домашний матч против житомирского "Полесья". Обе команды определились со стартовыми составами на игру.

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ЛНЗ: Кучеренко. Муравский, Драмбаев, Путря, Дайко, Танковский, Тилль, Эйнел, Пасич, Момо, Яшари,

Запасные: Самойленко, Пеньков, Салиху, Ассинор, Ноникашвили, Бойко, Топалов, Наумец, Молло, Дж. Беннетт.

"Полесье": Кудрик, Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко, Крушинский, Гонсалвеш, Назаренко, Гуцуляк,

Запасные: Сунцов, Матич, Тейлор, Мельниченко, Андриевский, Битон, Йосефи, Караман, Таллес, Батиста, Бристрич.

Игра начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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