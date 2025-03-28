Судаков - о детстве: Я вырос в непростых условиях, когда бутсы из секонд-хенда были на вес золота

Футболист донецкого "Шахтера" Георгий Судаков стал героем интервью для издания INSIDER UA, в котором он рассказал о вызовах, с которыми он сталкивался в детстве, когда только начинал свой путь в футболе.

"Я вырос в непростых условиях, и это во многом закалило мой характер. Когда рождаешься в небогатой семье, понимаешь: никто тебе просто так ничего не даст. За все нужно бороться своим трудом. Одна из самых главных проблем в детстве — это отсутствие возможностей. Футбол не всегда был доступным. Экипировка, поездки на соревнования, даже хорошие бутсы — все это было дорогим удовольствием. Моя семья просто не могла позволить себе многое, поэтому приходилось приспосабливаться и играть в том, что было. Помню, что бутсы из секонд-хенда были на вес золота. Когда-то я спрятал бампы в секонде посреди кучи одежды на вес, чтобы на следующий день купить их дешевле. За 30 гривен взял! [улыбается]".

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"Также ты впервые сталкиваешься с конкуренцией. Ребенком не имеешь каких-то сложившихся связей или поддержки на поле, поэтому ты должен доказывать свою ценность в игре, чтобы тебя заметили. Это был настоящий бой за место в команде, за шанс играть, за возможность попасть в академию. В такие моменты ты понимаешь, что только характер и тяжелый труд могут вывести тебя вперед. Запомнил высказывание на всю жизнь: "Сытый голодного не понимает". А я всегда голоден до большего. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, то вижу, что все эти трудности сделали меня сильнее. Я теперь не боюсь вызовов, потому что мне уже приходилось преодолевать непростые ситуации. И если мне удалось пройти тот путь, который уже позади, то почему бы и не идти дальше и не достигать еще больших целей?"

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Напомним, что за 22-летним Георгием Судаковым следят европейские клубы, в частности его связывают с "Наполи".