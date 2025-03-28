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"Выйти с ним на поле было бы незабываемо". Судаков - о мечте сыграть с великим футболистом

Премьер-лига

Также он рассказал, кого считает примером на поле

"Выйти с ним на поле было бы незабываемо". Судаков - о мечте сыграть с великим футболистом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков рассказал, кого он считал своим кумиром в детстве и кто сейчас является для него примером на поле.

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- Кем из известных футболистов ты восхищался в детстве больше всего? А кем - сегодня, и почему? С кем бы мечтал сыграть на одном поле?

- В детстве - Андресом Иньестой. Меня всегда поражало, как он видит поле, как принимает решения, контролирует мяч. Он был не самым высоким или сильным игроком, но его интеллект, техника и спокойствие в любых ситуациях делали его уникальным. Я пытался учиться на его игре, перенимать его стиль.

Сейчас я восхищаюсь многими футболистами, но если говорить о тех, кто действительно вдохновляет, то это Кевин Де Брюйне. Его игра - это идеальное сочетание техники, интеллекта, работоспособности и лидерских качеств. Он делает на поле все - от отборов до голевых передач и забитых мячей. Я пересмотрел много его матчей, анализирую, как он принимает решения, как видит игру.

Если говорить о мечте - то я бы хотел сыграть вместе с Лионелем Месси. Он - легенда, лучший в том, что делает, и возможность выйти с ним на поле была бы незабываемым опытом. Также было бы круто сыграть в одной команде с Де Брюйне, чтобы почувствовать его уровень игры вблизи, - поделился Судаков.

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Источник:
INSIDER.UA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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