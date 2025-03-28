УПЛ. Ингулец – Верес 0:0. Моменты-то были, но матч запомнился не этим

В первом матче УПЛ, после международного перерыва, встречались "Ингулец" и "Верес".

"Верес" активно начал матч. В первую минуту футболисты били по воротам и даже получили право на угловой. Но стандарт закончился ударом выше ворот. Команды немного сбавили темп.

На 10-х минутах футболисты "Вереса" шли в атаку. Защитники и полузащитники "Ингульца" ошибались, тем самым давая надежду футболистам гостейпробить по воротам. Игроки этим пользовались, но Паламарчук сохранял ворота на замке.

Спорный момент возник на 22-й минуте. Роман Волохатый подскользнулся и по инерции сбил Куцию. Арбитр София Причина посчитала это фолом, несмотря на возражения Волохатого, и дала ему жёлтую карточку. Отметим, что футболист "Ингульца" эмоционально отреагировал на предупреждение, но отходя от арбитра.

Куции же пришлось предоставлять помощь. "Верес" начал готовить замену. На 27-й минете на поле вышел Протасевич. Операторы поймали сидящего вне поля футболиста "Вереса", которому врачи продолжали разминать ногу.

Команды продолжали атаковать ворота друг-друга, но уже играли осторожно и фолили без предупреждений. Было ощущение, что гол "Вереса" вот-вот придёт. Но первый тайм закончился без голов.

По статистике "Верес" в первом тайме 5 раз ударил в створ ворот, нанеся 8 ударов. "Ингулец" же ударил однажды.

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Во втором тайме команды пытались атаковать ворота соперника. Но начало запомнилось другими моментами.

На 50-й минуте, при попытке принять мяч, повреждение получил Михаил Протасевич. У него поехала левая нога и защитник неудачно приземлился на газон. Медики проверяли состояние и вывели футболиста за пределы поля. Игрок ушёл на своих ногах, но при поддержке врачей. К счастью, всё обошлось, и футболист вернулся в игру.

Спустя 4 минуты повреждение получил Шарай. Поехала нога и полузащитник хромая при поддержке медиков покинул поле. Но вскоре вернулся.

На 61-й минуте повреждение получил Дахновский. Подскользнулся на поле и прихрамывая ушёл. Но размяв ногу и убедившись, что может продолжить играть, вернулся на газон.

Опасный момент возник на 66-й минуте. "Верес" пошёл в атаку, выполнил дальний удар. Паламарчук неудачно отбил мяч, защитники не среагировали и мяч достался Гайдучику. Но футболист "Вереса" неудачно принял мяч и пробил в сторону.

Ровенский клуб через несколько минут вновь пошёл в контратаку. Степанюк принял мяч, сделал пас на Гайдучика, тот принял мяч и пробил выше ворот. Защитники "Ингульца" не препятствовали.

После был момент у Степанюка. "Верес" строил контратаку и нападающий удивлением не попал в створ ворот.

Тренеры продолжали усиливать игру заменами, команды пытались открыть счёт, но защитники отбивались.

"Ингульцу" удалось выстоять и получить балл, а "Верес" потерял очки, не реализовав 100%-е моменты. Такая вот ситуация: ждёшь голов, а команды выигрывают не забив.

Украинская Премьер-Лига, 22-й тур

Ингулец – Верес 0:0

"Ингулец" (3-3-2-2): Паламарчук – Дубилей (Бенедюк, 89), Малыш, Жовтенко – Пушкарёв, Лосенко (Могильный, 78), Катрич – Пъятов (Скороход, 89), Волохатый – Сад (Гаджук, 78), Кисленко (Попов, 68)

"Верес" (4-2-4): Кожухар – Куция (Протасевич, 27), Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Харатин, Кучеров (Клёц, 69) – Шарай (Смиян, 69), Гайдучик, Степанюк (Годя, 83), Дахновский.