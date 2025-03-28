Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Вереса был на просмотре в Динамо - игрок объяснил, почему переход сорвался
Виталий Дахновский имел шанс оказаться в киевском клубе
Фото: НК Верес
Вингер "Вереса" Виталий Дахновский вспомнил период своей карьеры, когда ездил на просмотр в дубль киевского "Динамо".
- Как известно, вы были на просмотре в дубле "Динамо". Что это был за опыт?
- С ФК "Львов" тогда поехали на просмотр я, Саня Романчук, Олег Горин и Юрий Шпирка. Я там травмировался - в колене накопилась жидкость, и меня не взяли. Потом сделал много обследований. К счастью, уже шесть-семь лет прошло с того просмотра, и я нормально играю. Горин также в команду тогда не попал, потому что заболел бронхитом. А вот Романчук и Шпирка остались.
Романчук потом вообще сделал хорошую карьеру. Сначала он в ФК "Львов" выступал, затем в Дебрецене, а сейчас является одним из ключевых игроков "Кривбасса" в защите. Шпирка в составе "Динамо" стал лучшим бомбардиром чемпионата U-21, но потом у него почему-то не сложилось. Сейчас он детей тренирует, если я не ошибаюсь, - сказал Дахновский.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- "Стоит пить таблетки": в ОП и Белом доме ответили на заявление Путина об Украине
- Победа Барселоны, дебют украинца за немецкий клуб и возвращение Букайо Сака. Главные новости за 27 марта
- "Для меня это как воплощение всех проблем Динамо": журналист назвал игрока, отражающего положение дел в команде
- "Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера