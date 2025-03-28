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Вингер Вереса был на просмотре в Динамо - игрок объяснил, почему переход сорвался

Премьер-лига

Виталий Дахновский имел шанс оказаться в киевском клубе

Вингер Вереса был на просмотре в Динамо - игрок объяснил, почему переход сорвался

Фото: НК Верес

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Вингер "Вереса" Виталий Дахновский вспомнил период своей карьеры, когда ездил на просмотр в дубль киевского "Динамо".

- Как известно, вы были на просмотре в дубле "Динамо". Что это был за опыт?

- С ФК "Львов" тогда поехали на просмотр я, Саня Романчук, Олег Горин и Юрий Шпирка. Я там травмировался - в колене накопилась жидкость, и меня не взяли. Потом сделал много обследований. К счастью, уже шесть-семь лет прошло с того просмотра, и я нормально играю. Горин также в команду тогда не попал, потому что заболел бронхитом. А вот Романчук и Шпирка остались.

Романчук потом вообще сделал хорошую карьеру. Сначала он в ФК "Львов" выступал, затем в Дебрецене, а сейчас является одним из ключевых игроков "Кривбасса" в защите. Шпирка в составе "Динамо" стал лучшим бомбардиром чемпионата U-21, но потом у него почему-то не сложилось. Сейчас он детей тренирует, если я не ошибаюсь, - сказал Дахновский.

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Динамо (Киев) Верес (Ровно) Виталий Дахновский
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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