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Вингер Вереса - о периоде в Польше: Параллельно работал в отеле, преимущественно убирал номера

Премьер-лига

Получил опыт

Вингер Вереса - о периоде в Польше: Параллельно работал в отеле, преимущественно убирал номера

Фото: ФК Верес

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Вингер "Вереса" Виталий Дахновский вспомнил времена своих выступлений в любительской лиге Польши в период с 2019 по 2020 годы.

"Мне тогда предлагали играть в Украине на область, но я отказался и поехал в Польшу - в команду "Космос" Новотанец, которая выступала в пятом или шестом дивизионе. Сказали, что я там также буду параллельно работать в гостинице и получать неплохие деньги. Мне тогда это подходило. Хотел попробовать построить свою карьеру в Европе и посмотреть, как оно выглядит вообще.

В отеле делал там, в принципе, все, о чем меня просили. В основном убирал номера. Думаю, в этом нет ничего плохого. Это хороший опыт. После того, как поработал там по восемь-десять часов, ценю сейчас то, что имею. Понял, что деньги зарабатываются тяжело. По факту, я же никогда раньше не работал. Это был мой первый опыт.

Суммарно игрой в футбол и работой в отеле я должен был зарабатывать 1000 долларов в месяц. Однако президент клуба оказался аферистом и обманывал на деньги. В итоге одной-двух тысяч долларов не досчитался. Вообще с этим президентом много неприятных ситуаций было, но я ему все равно благодарен за опыт, который получил.

Кстати, когда началась война, то я ему написал, ведь имел проблемы с финансами. Уже даже думал пойти работать, потому что надо было на что-то жить. Так он спохватился и сбросил мне хотя бы две тысячи злотых. Это тогда очень помогло", - рассказал Дахновский.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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