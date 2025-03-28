Премьер-лига
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Кобин и Ко выстояли. Ингулец - Верес 0:0. Видеообзор матча
Немало событий в игре произошло
УПЛ
"Ингулец" и "Верес" расписали мировую ничью в поединке 22-го тура чемпионата Украины.
На протяжении встречи инициативой владел ровенский коллектив, но распечатать ворота соперника ему не удалось.
В турнирной таблице "Ингулец" опередил "Черноморец", выйдя на единоличное 15-е место. "Верес", в свою очередь, находится на седьмой строчке.
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Украинская Премьер-Лига, 22-й тур
Кривой Рог. "Горняк"
Ингулец – Верес 0:0
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