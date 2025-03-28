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Кобин и Ко выстояли. Ингулец - Верес 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига

Немало событий в игре произошло

Кобин и Ко выстояли. Ингулец - Верес 0:0. Видеообзор матча

УПЛ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ингулец" и "Верес" расписали мировую ничью в поединке 22-го тура чемпионата Украины.

На протяжении встречи инициативой владел ровенский коллектив, но распечатать ворота соперника ему не удалось.

В турнирной таблице "Ингулец" опередил "Черноморец", выйдя на единоличное 15-е место. "Верес", в свою очередь, находится на седьмой строчке.

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Украинская Премьер-Лига, 22-й тур

Кривой Рог. "Горняк"

Ингулец – Верес 0:0

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