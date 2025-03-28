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После ошибки голкипера. Полесье открыло счет в матче с ЛНЗ. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Крушинский отличился после углового

После ошибки голкипера. Полесье открыло счет в матче с ЛНЗ. ВИДЕО

Фото: ФК Полісся

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 22-го тура УПЛ ЛНЗ принимает "Полесье".

Команды проводят довольно интересный поединок – моменты есть у обеих ворот. В итоге, счет открыло "Полесье", которое активно начало второй тайм.

После углового кипер хозяев Кучеренко ошибся на выходе и махнул мимо мяча, ну а Крушинский затолкал круглого в сетку. 1:0 для "Полесья" на 55-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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