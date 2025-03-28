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После ошибки голкипера. Полесье открыло счет в матче с ЛНЗ. ВИДЕО
Крушинский отличился после углового
Фото: ФК Полісся
В матче 22-го тура УПЛ ЛНЗ принимает "Полесье".
Команды проводят довольно интересный поединок – моменты есть у обеих ворот. В итоге, счет открыло "Полесье", которое активно начало второй тайм.
После углового кипер хозяев Кучеренко ошибся на выходе и махнул мимо мяча, ну а Крушинский затолкал круглого в сетку. 1:0 для "Полесья" на 55-й минуте.
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