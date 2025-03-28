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Официально: Ракицкий возобновил карьеру в УПЛ. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

35-летний защитник присоединился к Черноморцу

Официально: Ракицкий возобновил карьеру в УПЛ. ФОТО

instagram.com/fcchornomorets

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из самых известных украинских центрбеков, 35-летний Ярослав Ракицкий стал игроком "Черноморца".

Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.

О сроках договоренностей сторон не сообщается. В своей новой команде центрбек получил традиционный для него 44-й номер.

"Опытный, титулованный защитник присоединился к составу одесситов и готов помочь команде в решении главной задачи - сохранение прописки в элитном дивизионе", - говорится в заявлении "Черноморца".

Напомним, что Ракицкий остался без клуба после своего ухода из "Шахтера" летом 2024 года, но о завершении карьеры еще не объявлял. Не так давно Ракицкий открыл собственное спортивное агентство "Dominant Promotion".

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Ярослав Ракицкий Черноморец (Одесса)
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Комментарии
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
28.03.2025 в 18:12
“Досвідчений, титулований захисник ..., на вигляд - кілограмів 100-105, приєднався... Так можна і самого Кучера на полі дочекатися. Все це не від гарного життя.
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Комментарии 5
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
28.03.2025 в 18:12
“Досвідчений, титулований захисник ..., на вигляд - кілограмів 100-105, приєднався... Так можна і самого Кучера на полі дочекатися. Все це не від гарного життя.
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0
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alex.belogubko (одесса)
28.03.2025 в 18:09
БОЙКО--РАК это уже что то
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alex.belogubko (одесса)
28.03.2025 в 18:10
не БОЙКО а БУДКО
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килия12 (Одесса)
28.03.2025 в 17:46
ну все,бойся реал!финал лч, жди!
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Goodwin95 (Киев)
28.03.2025 в 17:30
Удачи Черноморцу и Ракицкому
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