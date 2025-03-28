Официально: Ракицкий возобновил карьеру в УПЛ. ФОТО

Один из самых известных украинских центрбеков, 35-летний Ярослав Ракицкий стал игроком " Черноморца ".

Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.

О сроках договоренностей сторон не сообщается. В своей новой команде центрбек получил традиционный для него 44-й номер.

"Опытный, титулованный защитник присоединился к составу одесситов и готов помочь команде в решении главной задачи - сохранение прописки в элитном дивизионе", - говорится в заявлении "Черноморца".

Напомним, что Ракицкий остался без клуба после своего ухода из "Шахтера" летом 2024 года, но о завершении карьеры еще не объявлял. Не так давно Ракицкий открыл собственное спортивное агентство "Dominant Promotion".