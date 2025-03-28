"Мы не хотим брать 50 на 50", - Главный тренер Карпат рассказал о трансферной политике клуба

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко поделился мыслями, какую трансферную политику намерен проповедовать львовский клуб.

"Наша скаутская служба работает постоянно, мы ищем игроков. Мы договорились с руководством, что будем брать либо талантливого игрока, либо качественного. Мы не хотим брать 50 на 50, то есть сегодня он нам поможет, а через полгода мы не будем знать что с ним делать.

Мы уже говорили, что нам не нужно во время каждого трансферного окна брать по семь-восемь игроков, нам нужно точечное усиление – две-три позиции, которые сделают нас сильнее.

Наш скаутский отдел обрабатывает все существующие регионы и вариантов очень-очень много. Но столько же отказов от нас, потому что мы придирчиво относимся к подбору игроков", – сказал Лупашко.