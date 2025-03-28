  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Мы не хотим брать 50 на 50", - Главный тренер Карпат рассказал о трансферной политике клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы не хотим брать 50 на 50", - Главный тренер Карпат рассказал о трансферной политике клуба

Премьер-лига

Владислав Лупашко - о трансферах клуба

"Мы не хотим брать 50 на 50", - Главный тренер Карпат рассказал о трансферной политике клуба

Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился мыслями, какую трансферную политику намерен проповедовать львовский клуб.

"Наша скаутская служба работает постоянно, мы ищем игроков. Мы договорились с руководством, что будем брать либо талантливого игрока, либо качественного. Мы не хотим брать 50 на 50, то есть сегодня он нам поможет, а через полгода мы не будем знать что с ним делать.

Мы уже говорили, что нам не нужно во время каждого трансферного окна брать по семь-восемь игроков, нам нужно точечное усиление – две-три позиции, которые сделают нас сильнее.

Наш скаутский отдел обрабатывает все существующие регионы и вариантов очень-очень много. Но столько же отказов от нас, потому что мы придирчиво относимся к подбору игроков", – сказал Лупашко.

По теме
yellow-arrow
Рух - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.03.2025
yellow-arrow
Левый Берег – Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
yellow-arrow
УПЛ. ЛНЗ - Полесье 0:1. Игра забывается, а результат остается
Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости