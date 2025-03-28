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Известно, когда Ракицкий сможет дебютировать за Черноморец
Ярослав уже в заявке моряков
instagram.com/fcchornomorets
В пятницу, 28 марта, "Черноморец" официально объявил о подписании одного из самых известных украинских центрбеков, 35-летнего Ярослава Ракицкого.
Интересно, что 28 марта Ярослав появился и в заявке одесского клуба на официальном сайте УПЛ.
Таким образом, центрбек сможет сыграть уже в ближайшем матче против "Карпат", который состоится в воскресенье, 30 марта, если, конечно же, его поставит в состав его давний партнер по обороне "Шахтера", а сейчас главный тренер "моряков" Александр Кучер.
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Напомним, что "Черноморец" идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.
Также отметим, что Ракицкий остался без клуба после своего ухода из "Шахтера" летом 2024 года, но о завершении карьеры еще не объявлял. Не так давно Ракицкий открыл собственное спортивное агентство "Dominant Promotion".
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