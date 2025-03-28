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Григорчук: Считаю, что Полесье забило победный гол с нарушением правил
ЛНЗ минимально проиграл Полесью
Фото: ФК ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук подвел итог матча 22-го тура УПЛ с "Полесьем", в котором
"Сложно принять это поражение. Не думаю, что это закономерно, результат должен быть другим, но что поделать – 1:0 не в нашу пользу. Что поделать, нужно это пережить, проанализировать и двигаться дальше.
В целом, в атаке мы должны играть иначе, намного сильнее. Согласен, что сегодня был целый ряд ошибок, неправильных решений, которые мы допускали в атаке.
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Во время гола рефери ВАР должен был подсказать судье, потому что там был чистый фол. Я считаю, что там фол (Сарапий выставил руку – прим.), но это мое мнение. А как считают судьи – мы увидели. Что я могу сделать", – сказал Григорчук.
Видео гола:
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