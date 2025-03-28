Григорчук: Считаю, что Полесье забило победный гол с нарушением правил

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук подвел итог матча 22-го тура УПЛ с "Полесьем", в котором его команда проиграла 0:1 . При этом тренер отметил, что гол соперник забил с нарушением правил.

"Сложно принять это поражение. Не думаю, что это закономерно, результат должен быть другим, но что поделать – 1:0 не в нашу пользу. Что поделать, нужно это пережить, проанализировать и двигаться дальше.

В целом, в атаке мы должны играть иначе, намного сильнее. Согласен, что сегодня был целый ряд ошибок, неправильных решений, которые мы допускали в атаке.