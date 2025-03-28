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Григорчук: Считаю, что Полесье забило победный гол с нарушением правил

Премьер-лига
Обновлено

ЛНЗ минимально проиграл Полесью

Григорчук: Считаю, что Полесье забило победный гол с нарушением правил

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук подвел итог матча 22-го тура УПЛ с "Полесьем", в котором его команда проиграла 0:1. При этом тренер отметил, что гол соперник забил с нарушением правил.

"Сложно принять это поражение. Не думаю, что это закономерно, результат должен быть другим, но что поделать – 1:0 не в нашу пользу. Что поделать, нужно это пережить, проанализировать и двигаться дальше.

В целом, в атаке мы должны играть иначе, намного сильнее. Согласен, что сегодня был целый ряд ошибок, неправильных решений, которые мы допускали в атаке.

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Во время гола рефери ВАР должен был подсказать судье, потому что там был чистый фол. Я считаю, что там фол (Сарапий выставил руку – прим.), но это мое мнение. А как считают судьи – мы увидели. Что я могу сделать", – сказал Григорчук.

Видео гола:

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
28.03.2025 в 19:34
обідчивий іди тренуй вже збірну
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Комментарии 1
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
28.03.2025 в 19:34
обідчивий іди тренуй вже збірну
Ответить
0
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