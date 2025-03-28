  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шандрук: Ничью с Ингульцом нельзя считать негативным результатом - выезд в Кривой Рог был очень тяжелым
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шандрук: Ничью с Ингульцом нельзя считать негативным результатом - выезд в Кривой Рог был очень тяжелым

Премьер-лига

Верес и Ингулец сыграли вничью 0:0 в Кривом Роге

Шандрук: Ничью с Ингульцом нельзя считать негативным результатом - выезд в Кривой Рог был очень тяжелым

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подытожил игру подопечных в 22-м туре УПЛ с "Ингульцом" (0:0).

"Ничью сегодня нельзя считать негативным результатом. У нас был очень тяжелый выезд. Но, действительно, мы создали несколько очень хороших моментов. Если бы реализация была лучше – мы завоевали бы три очка.

Относительно Гио Куции – там было столкновение, сейчас знаем, что у него ушиб. Более подробную информацию будем после более глубокого обследования.

Читайте такжеКобин и Ко выстояли. Ингулец - Верес 0:0. Видеообзор матча

Относительно состояния Михаила Протасевича, Владислава Шарая и Виталия Дахновского – предварительно все хорошо. Но они тоже пройдут необходимое обследование по возвращении домой. Поле действительно было тяжеловато. Футболисты сетовали на его состояние. Если говорить о физическом состоянии игроков – у нас Дмитрий Годя тоже приболел.

Есть кадровые трудности. У нас очень мало времени до кубковой игры с "Полесьем", поэтому постараемся оперативно реагировать на это. Завтра команда получит полноценный выходной, а с воскресенья приступим к подготовке к кубковому матчу", - сказал Шандрук.

По теме
yellow-arrow
Верес теряет очки, Полесье побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Григорчук: Считаю, что Полесье забило победный гол с нарушением правил
yellow-arrow
Ошибка вратаря или фол в атаке? ЛНЗ - Полесье 0:1. Видео гола и обзор матча
Олег Шандрук Верес (Ровно) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости