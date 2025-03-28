Шандрук: Ничью с Ингульцом нельзя считать негативным результатом - выезд в Кривой Рог был очень тяжелым

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подытожил игру подопечных в 22-м туре УПЛ с "Ингульцом" (0:0).

"Ничью сегодня нельзя считать негативным результатом. У нас был очень тяжелый выезд. Но, действительно, мы создали несколько очень хороших моментов. Если бы реализация была лучше – мы завоевали бы три очка.

Относительно Гио Куции – там было столкновение, сейчас знаем, что у него ушиб. Более подробную информацию будем после более глубокого обследования.

Относительно состояния Михаила Протасевича, Владислава Шарая и Виталия Дахновского – предварительно все хорошо. Но они тоже пройдут необходимое обследование по возвращении домой. Поле действительно было тяжеловато. Футболисты сетовали на его состояние. Если говорить о физическом состоянии игроков – у нас Дмитрий Годя тоже приболел.

Есть кадровые трудности. У нас очень мало времени до кубковой игры с "Полесьем", поэтому постараемся оперативно реагировать на это. Завтра команда получит полноценный выходной, а с воскресенья приступим к подготовке к кубковому матчу", - сказал Шандрук.